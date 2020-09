Friedrich Fuelscher, advogado do suspeito de raptar Maddie McCann, admitiu numa entrevista ao jornal britânico Mirror, que não confia o suficiente em Christian Brueckner para o deixar perto dos seus filhos.



O advogado visitou Portugal a semana passada, numa visita secreta, para investigar todos os pormenores da vida de Brueckner. Após a sua investigação, Fuelscher revela que deixaria o suspeito de raptar a menina britânica passear-lhe os cães, mas "não confiaria nele para cuidar dos meus filhos ou da minha filha - se tivesse uma".





"Poderia ficar a cuidar dos meus cães, sim, mas, devido ao cadastro eu não o deixaria tomar conta de uma filha minha", assume.

O advogado esteve no Algarve, na semana passada, para "verificar a localidade".



"Tentei tirar as minhas próprias conclusões sobre as fontes de informação de que dispunha - por exemplo, os dossiers de investigação portugueses", explica acrescentado que pretende revelar novas informações sobre o caso nas próximas semanas.



"Não posso dizer o que é, mas é grande. Certamente me surpreendeu", admitiu.



O advogado explica ainda que aceitar Brueckner como cliente lhe mudou a vida, não dorme tão bem como antes do caso e já foi alvo de ameaças, algumas de morte, tendo apresentado queixa após recebê-las essas ameaças.

Maddie McCann desapareceu do resort onde estava com a família na Praia da Luz, no Algarve, em 2007. Brueckner está atualmemte na prisão, num confinamento solitário, em Kiel. O suspeito não pode estar com a população geral da cadeia devido a ameaças de outros reclusos, dado o seu historial com crianças.