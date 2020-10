Rudy Giuliani, ex-autarca de Nova Iorque e atual advogado de Donald Trump, foi apanhado numa cena embaraçosa no filme Borat, de Sacha Baron Cohen, quando, ao ser "entrevistado" por uma jovem que se fazia passar por repórter colococou a mão dentro das calças.O momento do filme foi divulgado mais cedo e já está a causar polémica. Giuliani defende-se afirmando que tudo não passou de um esquema levado a cabo pelos seus opositores.Tutar Sagdiyev, interpretada por Maria Bakalova, de 24 anos, faz-se passar por repórter de televisão para se aproximar de Giuliani e convida-o para o seu quarto de hotel. Após algum jogo de sedução, o ex-autarca de 76 anos deita-se na cama e coloca a mão nos genitais.O advogado do presidente dos Estados Unidos defende que estava a arrumar a camisa dentro das calças visto que quando colocou o equipamento técnico para realizar a alegada entrevista, a roupa ficou desalinhada. Garante ainda que a fotografia divulgada é desse momento e que parece "adulterada".Giuliani garante ainda que "parecia uma entrevista legítima".