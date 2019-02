Advogado gasta cinco meses a preparar falso julgamento para pedir a namorada em casamento

Brandon Dinetz preparou tudo ao pormenor para a namorada que também é advogada.

Jen Lettman

Um advogado de 28 anos perdeu cinco meses a organizar um julgamento falso para pedir a sua namorada, também ela advogada, em casamento.

Brandon Dinetz organizou um julgamento sobre um crime de condução sob o efeito de álcool no Tribunal do Condado de Palm Beach, nos Estados Unidos, e disse a Jen que era importante que visse o seu discurso de abertura.

O homem juntou um juiz, um advogado de defesa, um réu fictício e 17 membros da família e amigos de Jen para fazerem de júri.

Sem saber o que a esperava, Jen, também com 28 anos, começou a chorar quando Brandon se dirigiu à sala com uma declaração especialmente personalizada declarando o seu amor por ela, conta o jornal britânico Mirror.

Após dizer o tão esperado "sim", a noiva disse: "Ele e eu falámos frequentemente sobre casar e sabíamos que íamos ficar juntos, mas nunca pensei que me ia pedir em casamento tão cedo".

"Quando trabalhávamos juntos, assistíamos regularmente às declarações de abertura um do outro e criticavamo-nos um ao outro, por isso era comum eu estar no tribunal com ele", referiu Jen justificando o porquê de não ter desconfiado de nada.

No final, o juiz disse que Brandon "Está condenado para a vida" e todos se riram.

Brandon pediu Jen em casamento com um anel personalizado, embutido com um diamante do anel de noivado de sua avó.