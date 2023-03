Advogado preso por tentar ter relações sexuais com menina de cinco anos

Michael Lunday, um adogado de 55 anos, foi detido, esta quinta-feira, pelas autoridades norte-americanas depois de ser apanhado a tentar ter relações sexuais com uma menina de cinco anos, em Oklahoma, nos EUA."Os investigadores foram contactados na quinta-feira de manhã por uma fonte anónima que contou que Michael Lunday lhe pediu para marcar um encontro sexual com uma criança menor de idade", disseram as autoridades em comunicado. Michael Lunday terá dito ao informador que trazia preservativos e lubrificante para o ato sexual.Segundo a Fox News, após receberem a denúncia, as autoridades entraram em contacto com o homem, de forma anónima, e conseguiram marcar um encontro fictício entre o advogado e uma menina de cinco anos.