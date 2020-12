Uma aeronave chocou com um carro depois de ter sido forçada a efetuar uma aterragem de emergência na autoestrada do norte de Minneapolis, no Minnesota, EUA.



Não houve registo de feridos, segundo avança o jornal RT. De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu após uma falha no motor.

As imagens, publicadas no Facebook das autoridades de Ramsey County, mostra um veículo destruído pela aeronave.