Uma aeronave caiu na manhã desta terça-feira em Piracicaba, no Estado de São Paulo, no Brasil.A bordo da aeronave seguiam quatro pessoas. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dos passageiros.A queda ocorreu numa mata ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Com a queda, inicou-se um incêndio.Policias e Bombeiros estão no local e a área foi isolada.Em atualização