Helicóptero cai com sete pessoas em São Paulo. Crianças entre os feridos

Barueri, em São Paulo, Brasil. Segundo a corporação de bombeiros acionada ao local, há sete feridos: o piloto e seis passageiros, entre os feirdos estão duas crianças.O piloto teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Os outros seis feridos foram socorridas no local e levadas para um posto de emergência.Inicialmente os bombeiros deram conta que duas aeronaves tinham caído. No entanto, a publicação com essa informação feita na conta da rede social X (antigo Twitter) foi apagada.