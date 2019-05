Aeronave despenha-se e cai em cima de casa provocado um morto

Cessna 210,

Uma aeronave despenhou-se na manhã deste sábado numa casa, em Belém, no Brasil. O acidente acabou por provocar a morte do piloto que conduzia o avião.De acordo com o G1, a aeronave caiu em cima de uma habitação no Bairro do Souza. Na sequência do desastre três pessoas foram resgatadas, todas elas tripulantes do aparelho.Segundo as informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos avançadas pelo jornal brasileiro, a avioneta,caiu três minutos após a descolagem do Aeroporto Brigadeiro Protásio, em Belém.