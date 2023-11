Aeronave faz aterragem de emergência e bate contra carro no Texas

Um pequeno avião experimental Lancair IV-P Propjet colidiu, este sábado, com um carro em McKinney, no Texas, Estados Unidos da América, provocando um ferido ligeiro, que foi transportado para o hospital, avança oO piloto da aeronave, passageiro e o condutor do automóvel foram assistidos no local por uma equipa de paramédicos.Segundo os bombeiros de McKinney, a colisão ocorreu no momento em que o piloto da aeronave, que tinha descolado de Midland, tentou fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Aero Country. O piloto não conseguiu parar a aeronave no fim da pista e acabou por atravessar uma vedação e colidir com um carro que passava na Eastbound Virginia Parkway.A causa do acidente ainda é desconhecida e está a ser investigada pela Administração Federal da Aviação.