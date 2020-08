Aeronave parte-se em dois durante aterragem na Índia

Um avião da Air India Express com 190 pessoas a bordo saiu da pista e partiu-se em dois ao aterrar debaixo de chuva forte, ontem à tarde, no Aeroporto de Calecute, no Sul da Índia. Pelo menos 16 pessoas morreram e 123 ficaram feridas, 15 das quais com gravidade.









Segundo as autoridades locais, a aeronave, um Boeing 737 proveniente do Dubai, terá derrapado na pista devido ao piso molhado, acabando por mergulhar numa ribanceira, partindo-se em dois. Os destroços não se incendiaram, o que terá evitado um balanço ainda mais trágico.

O avião transportava seis tripulantes e 184 passageiros, incluindo 10 crianças. Os dois pilotos da aeronave estão entre as vítimas mortais do acidente. Alguns dos feridos ficaram presos nos destroços e levaram várias horas a serem resgatados. Os trabalhos foram complicados pela forte chuva e pela escuridão, já que o acidente ocorreu ao princípio da noite.





O mau tempo poderá estar na origem do acidente, mas as autoridades não descartaram a possibilidade de erro humano. A autoridade da aviação civil adiantou que se tratava de um voo fretado pelo governo para repatriar emigrantes indianos retidos no Dubai há vários meses pela pandemia.





O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, manifestou no Twitter o seu pesar pela perda de vidas e ordenou a abertura de um inquérito rigoroso para apurar as causas do acidente.