Aeronave perseguida por caças F-16 despenha-se em Virgínia. Mãe, bebé, ama e piloto não sobreviveram

Os Estados Unidos lançaram caças F-16, este domingo, numa perseguição supersónica a um avião ligeiro com um piloto que violou o espaço aéreo em torno de Washington D.C. A pequena aeronave acabou por se despenhar nas montanhas do estado norte-americano de Virgínia, avançaram as autoridades, citadas pela Reuters.De acordo com a polícia, não foi encontrado qualquer sobrevivente no local da queda do meio aéreo que, depois de se ter desviado da rota, sobrevoou a capital dos Estados Unidos e ficou incontactável, avançou a polícia.O diretor da empresa a que pertencia o avião, John Rumpel, disse ao jornal The New York Times que a filha, a neta de dois anos, a ama e o piloto estavam a bordo e regressavam ao estado de Nova Iorque (nordeste), depois de visitar o estado da Carolina do Norte (sudeste).De acordo com a Flight Aware, citada pela Reuters, o avião parecia estar a chegar à área de Nova Iorque e depois fez uma curva de quase 180 graus.