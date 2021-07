Aeroporto britânico Heathrow vai reabrir Terminal 3 no dia 15 e retomar mais serviços

O aeroporto britânico de Heathrow anunciou hoje que voltou a utilizar as duas pistas de aterragem e vai reabrir o Terminal 3 no próximo dia 15, quando se prevê que sejam retomados mais serviços aéreos.

O administrador executivo, John Holland-Kaye, explicou em comunicado que a reabertura se deve a um aumento da procura, numa altura em que se espera que o Governo liderado por Boris Johnson flexibilize as atuais normas para viagens ao estrangeiro.

"Heathrow está a preparar-se para dar as boas-vindas (aos viajantes), com o esperado aumento da procura da parte dos passageiros quando o Governo permitir aos que estão totalmente vacinados viajar de forma mais livre", afirmou.

Holland-Kaye disse que no aeroporto londrino já recomeçaram "as operações nas suas duas pistas de aterragem" e antecipou que o Terminal 3 será reaberto no dia 15, "quando todos os serviços das companhias aéreas Virgin Atlantic e Delta forem retomados".

"Investimos nas mais recentes tecnologias e reforçámos os regimes de limpeza para assegurar que se pode voar de forma segura a partir de Heathrow neste verão", indicou.

O Governo britânico deve suavizar as regras para viagens internacionais a pessoas que tenham recebido as duas doses de vacina contra a covid-19.

O Terminal 3 de Heathrow está encerrado desde maio de 2020 para uso comercial e o edifício foi utilizado para uma instalação destinada a processar as chegadas de passageiros provenientes de países da 'lista vermelha', considerados de risco máximo para o Reino Unido devido à sua situação epidemiológica.