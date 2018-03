Vaga de frio tem causado grandes transtornos na Suíça.

Por Lusa | 07:45

O aeroporto de Genebra foi encerrado esta quinta-feira devido à forte queda de neve, anunciaram as autoridades aeroportuárias

"Em virtude das condições meteorológicas, o aeroporto de Genebra está fechado ao tráfico aéreo até nova ordem", explicam as autoridades suiças.

Os passageiros são aconselhados a "não se descolarem ao aeroporto neste momento", refere o site, que aconselha a que os viajantes consultem as companhias com as quais tinham previsto voar.