A rutura de uma canalização em plena onda de calor que afeta a capital britânica deixou sem água parte do aeroporto de Gatwick, em Londres.A maioria dos restaurantes e casas de banho do segundo maior aeroporto do Reino Unido fecharam em consequência da falta de água que estava a tentar se reposta na tarde desta quinta-feira.Na tentativa de minimizar os danos junto dos passageiros, a administração do aeroporto de Gatwick decidiu fornecer gratuitamente água engarrafa aos passageiros.