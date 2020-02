Avião sem roda e com 130 pessoas a bordo prepara aterragem de emergência em Madrid

Igual no era de TAP sino de Air Canadá pic.twitter.com/kFRIWrmjDx — Fermín Grodira (@grodira) February 3, 2020

AMPLIACIÓN | El Boeing 767-300 tendría problemas en el motor izquierdo tras haber absorbido piezas del tren de aterrizaje cuando despegaba por la 36L del aeródromo madrileño, según informa @sepla_pilotos



Um avião Boeing 767, da companhia aérea Air Canada, está esta segunda-feira a preparar uma aterragem de emergência no Aeroporto de Madrid, Espanha, de onde descolou com destino a Toronto.O aparelho está nesta altura a despejar combustível para poder efetuar a o regresso à pista da capital espanhola. Na origem do incidente, segundo a empresa gestora do Aeroporto de Madrid, ficou a dever-se ao facto de algumas peças do trem de aterragem do aparelho se terem soltado atingindo o motor esquerdo. Concentram-se neste momento no Aeroporto Adolfo Suarez-Madrid Barajas muitas dezenas de ambulâncias e outras viaturas de socorro.Segundo os meios de comunicação espanhóis, o aparelho terá 130 pessoas a bordo.O Boeing 767 está às volta sobre Madrid tendo assustado vários madrilenos que relataram o facto do avião estar a voar muito próximo do solo.O voo partiu de Madrid cerca das 14h55 (hora espanhola), 13h55 em Portugal continental, e permanece a sobrevoar a capital espanhola. Aeroporto de Madrid vive esta segunda-feira um dia de sobressaltos . Esta aterragem de emergência acontece após 26 voos terem sido cancelados devido à presença de drones no espaço aéreo da capital espanhola.Em atualização