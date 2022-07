Aeroporto de São Francisco, na Califórnia, evacuado devido a ameaça de bomba

O terminal do Aeroporto Internacional de São Francisco, na Califórnia, foi evacuado esta sexta-feira à noite devido a uma ameaça de bomba. Um homem suspeito está sob custódia.



De acordo com polícia californiana, citada pela Reuters, o alerta foi por volta das 20h15 e, quando chegaram ao local, encontraram um pacote suspeito.

"Devido à atividade policial em curso, o terminal a ser evacuado", disse o aeroporto num tweet por volta da meia-noite.

O aeroporto disse também que suspendeu o seu serviço de 'transfers' ferroviários de apoio ao aeroporto AirTrain e Bay Area Rapid Transit após a ameaça de bomba.

A polícia informou que um homem suspeito está sob custódia.

SFO International Airport evacuated and blocked off right now my Uber can’t even get me rn pic.twitter.com/p5vTAU2QAe