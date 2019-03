O Aeroporto de Stansted, em Londres, Reino Unido, suspendeu os voos após um avião ter sofrido uma falha no motor sendo obrigado a interromper a descolagem.Um porta-voz do aeroporto disse que o incidente no avião com destino a Viena aconteceu pouco depois das oito da noite locais, cerca das 21h00 em Lisboa.

Todos os passageiros foram retirados com segurança e as equipas estão a trabalhar para limpar a pista.



Não há relatos de feridos até ao momento, segundo avança a Sky News.





#Breaking: Just in - #Stansted Airport in the #UK grounds ALL flights after 'incident on runway' after a loud boom on a airplane after it's take off was aborted. pic.twitter.com/1AaEHDlZlD