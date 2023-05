Um avistamento de um "drone suspeito" obrigou ao encerramento da pista do aeroporto de Londres Gatwick, o segundo maior aeroporto do Reino Unido. Segundo um porta-voz, citado pela Sky News, a pista esteve interdita entre as 13h44 e as 14h35.



12 voos foram desviados para outros aeroportos mas, segundo o porta-voz, deverão regressar ao Londres Gatwick ainda este domingo.

Ver comentários