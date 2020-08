Aeroporto na Flórida evacuado após míssil ser encontrado em contentor de transporte

Foi na passada sexta-feira à tarde que um empreiteiro encontrou um míssil no Aeroporto Internacional Lakeland Linder, em Tampa, Flórida, nos Estados Unidos da América (EUA).



"A Draken International, no processo de avaliação de embarques, descobriu algo questionável e potencialmente explosivo. Seguindo a regra de segurança de explosivos de expor a quantidade mínima de pessoas por um período mínimo de tempo a um perigo potencial de explosão, foi tomada a decisão de evacuar a instalação e os vizinhos à volta e entrar em contacto com as autoridades competentes", anunciou a empresa em comunicado.

O aeroporto foi rapidamente evacuado e especialistas em desativação de bombas da Base Aérea MacDill foram chamados ao local para remover a ‘cabeça’ do míssil, que ainda estava ativa, mas não carregada.

"Foi como ter uma arma com uma bala na extremidade, mas em segurança. Alguém teria que carregar no míssil para o disparar", disse o primeiro tenente da Força Aérea Brandon Hanner em declarações ao Military Times.

Não se sabe como o míssil chegou ao aeroporto, que é maioritariamente usado para voos privados. Há bastante tempo que já não é usado para fins militares.

O contentor onde foi descoberto o míssil continha também peças de aviões da Draken International, uma fornecedora americana de aviões. A empresa, sediada no aeroporto, tem ligações militares e possui uma frota de cerca de 150 aviões militares antigos que aluga para exercícios de treino.

O objeto foi descrito como sendo um míssil ar-ar S-530 de fabrico francês e não é usado pelo Exército dos EUA.

O míssil está agora armazenado na base e vai brevemente ser retirado para ser descartado da maneira adequada.