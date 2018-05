Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Afinal, a cimeira entre Trump e Kim Jong-Un ainda pode ser no dia 12 de junho

Presidente dos EUA disse que a hipótese ainda não está totalmente fora de questão.

15:09

Um dia depois de ter sido anunciado que a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-Un no próximo dia 12 de junho, em Singapura, tinha sido desmarcada, o presidente dos EUA voltou a lançar a dúvida e disse que os dois países estão em conversações e que não está totalmente fora de questão que o encontro se realize na data prevista inicialmente.



"Vamos ver o que acontece. Estamos a conversar com eles neste momento. Até pode mesmo ser no dia 12...gostávamos muito que assim pudesse ser", disse em declarações a alguns jornalistas.



Trump acredita em período de paz entre EUA e a Coreia do Norte



O Presidente dos Estados Unidos da América voltou a usar a rede social twitter, para manifestar os seus pensamentos, um dia depois de ter cancelado a cimeira marcada com a Coreia do Norte.



Desta vez, Donald Trump afirmou estar sensabilizado com a 'calorosa' declaração da Coreia do Norte, reforçando a esperança que tem numa prosperidade e paz duradouras entre os países.



Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de maio de 2018

Momentos antes, Trump publicou também um tweet que mostrava o seu desagrado para com os democratas, que "estão obviamente a torcer para que as negociações com a Coreia do Norte fracassem".



Democrats are so obviously rooting against us in our negotiations with North Korea. Just like they are coming to the defense of MS 13 thugs, saying that they are individuals & must be nurtured, or asking to end your big Tax Cuts & raise your taxes instead. Dems have lost touch!



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de maio de 2018