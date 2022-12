Afinal documentos de candidatura de Mike Pence à Casa Branca eram falsos

Former Vice President Mike Pence did not file to run for President today. https://t.co/DV7PjhTD6X — Devin O'Malley (@devin_omalley) December 26, 2022

O Conselheiro do ex vice presidente norte-americano, Devin O'Malley escreveu na sua conta de twitter que Mike Pence não se candidatou, esta segunda-feira, à presidência dos Estados Unidos, como tnha avançado a Sky News.Um documento na Comissão Federal de Eleições parece revelar que Mike Pence irá concorrer a presidente dos EUA em 2024. No entanto, no documento não consta o nome legal do candidato - Michael Richard Pence.Em vez disso, no documento lista Mike Richard Pence.A NBC News confirmou junto de outra membro da equipa de Mike Pence que a "documentação é falsa".Ainda é desconhecido quem apresentou a documentação em nome de Pence.