"Afinal isto é sério": Homem morre com coronavírus depois de ir a ‘festa covid’

Um norte-americano, com cerca de 30 anos, morreu de coronavírus depois de ter ido a uma ‘festa covid’, onde há uma pessoa infetada entre os convidados. Jane Appleby, médica do Methodist Hospital, em San Antonio, explicou que há norte-americanos que não acreditam na gravidade da pandemia de covid-19 e que, por isso, organizam estas festas em que "a ideia é reuniram-se para ver se o vírus é mesmo real e se alguém fica infectado".

Antes de morrer, o doente admitiu que estava errado e assumiu a seriedade da atual pandemia do novo coronavírus. "Eu pensava que este vírus era uma farsa, mas afinal isto é sério. Acho que cometi um erro" disse o homem aos enfermeiros e médicos que o acompanharam nos últimos momentos.

"Nenhum de nós é invencível a isto", sublinhou a Dr.ª Jane Appleby, num vídeo que fez a alertar os jovens para os perigos de fazer festas no âmbito da pandemia. "Tenho muitos, muitos pacientes com a vossa idade atualmente internados neste hospital e em estado grave devido à covid-19", alertou a responsável.





A sad, shocking story from the chief medical officer of San Antonio’s Methodist Hospital: A 30-year-old who attended a "Covid party" and then made a deathbed confession to the nurse. "I think I made a mistake. I thought this was a hoax." pic.twitter.com/MfruZjZais