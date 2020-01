Afinal... quatro dias de trabalho por semana não está no programa de Governo da Finlândia

Good to note that PM of #Finland @MarinSanna did not propose this as Prime Minister, but floated the idea at a party conference 5 months ago. And to be exact it was a 4 day work week OR 6 hour work day. https://t.co/oLSHB77U0A — Ville Cantell (@villecantell) January 6, 2020

Vastakin on pyrittävä työn tuottavuuden parantamiseen ja, että hyötyjä on tavallinen ihminen. Työajan lyhentämisestä voi ja pitää keskustella. 4 päivän työviikko tai 6 tunnin työpäivä elämiseen riittävällä palkalla on tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta. — Sanna Marin (@MarinSanna) August 19, 2019

Esta segunda-feira, 6 de janeiro, circulou na imprensa internacional a notícia de que a Finlândia iria propor uma semana de trabalho de quatro dias e seis horas por dia. Esta foi de facto uma ideia referida pela agora primeira-ministra, Sanna Marin, há cinco meses, mas a medida ainda não viu a luz do dia nem deverá ver nos próximos tempos.Segundo o site finlandês NewsNowFinland, a medida não consta do programa de Governo nem está a ser considerada para o horizonte da legislatura, de acordo com várias fontes do novo Executivo. Ou seja, a medida poderá ainda vir a ser proposta, mas para já não passa de uma ideia referida por Sanna Marin, então ministra dos Transportes, há cinco meses, num debate informal do seu partido.Além disso, a medida referida passava por adotar uma semana de quatro dias de trabalho com oito horas ou de cinco dias mas com seis horas de trabalho e não ambas. Isso mesmo recordou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros finlandês no Twitter, notando que esta não foi uma medida proposta por Marin enquanto primeira-ministra, cargo que ocupa há cerca de um mês.Também no Twitter, na altura desse debate informal, Marin chegou a escrever sobre o assunto, referindo que uma dessas duas hipóteses de horário de trabalho pode parecer "uma utopia hoje, mas pode ser verdade no futuro". Contudo, para já, não deverá ser esse o futuro do mercado de trabalho na Finlândia, pelo menos pela mão do Governo.Para a atual primeira-ministra, a mais nova da atualidade, esta será uma medida que ajudará a produtividade, tendo na altura pedido mais discussão sobre este tema. Recordando a redução do horário de trabalho para as oito horas, Sanna Marin recordou que foi o seu partido que teve essa prioridade como um objetivo social.