África com 320 mortes por Covid-19 e mais de 18 mil novos casos nas últimas 24 horas

África registou mais 320 mortes devido ao SARS-CoV-2 e somou mais 18.143 novos casos nas últimas 24 horas, atingindo um total 55.989 óbitos desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano conta agora com 2.004.985 recuperados e um total de 2.361.271 pessoas infetadas desde o início da pandemia nos 55 membros da União Africana.

O maior número de casos de infeção e de mortos verifica-se na África Austral, com 957.601 casos e 24.839 óbitos. Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza um total de infeções confirmadas de 852.965 e 23.106 mortes.