África com mais 117 mortes por Covid-19 e 9.123 infeções nas últimas 24 horas

África registou nas últimas 24 horas mais 117 mortos devido à covid-19, num total de 41.262 óbitos, e o número de infetados subiu para 1.716.864, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização houve mais 9.123 infetados e o número de recuperados subiu 7.290 nas últimas 24 horas, para um total de 1.406.528.

A África Austral continua a registar o maior número de casos de infeção e de mortos, com 792.570 infetados e 20.403 vítimas mortais. Nesta região, só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 715.868 casos e 18.968 óbitos.