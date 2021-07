África com mais 1.295 mortos e 47.788 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

África registou mais 1.295 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 168.478 óbitos, e 47.788 novos casos, segundo os mais recentes dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano tem um total de 6.635.522 infetados desde o início da pandemia, enquanto os recuperados da doença são agora 5.813.540, mais 36.187 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 3.195.576 infetados e 87.871 mortes associadas à covid-19. Nesta região, a África do Sul contabiliza 2.422.151 infetados e 71.431 mortes.