África com mais 272 mortos por Covid-19 e 9.699 infetados nas últimas 24 horas

O continente africano registou nas últimas 24 horas mais 272 mortos devido à covid-19, tendo um total de 47.647, e contabiliza agora 1.986.864 pessoas infetadas com o coronavírus SARS-Cov-2, segundo dados oficiais.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o novo coronavírus infetou nas últimas 24 horas mais 9.699 pessoas nos 55 Estados-membros da organização, e o número de recuperados passou em igual período para 1.676.584, mais 11.783.

O maior número de casos de infeção e de mortos regista-se na África Austral, com 842.379 infeções e 21.877 mortos por covid-19. Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza um total de 752.269 casos de infeção e 20.314 mortes.