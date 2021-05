África com mais 34 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas

África anunciou hoje mais 34 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 129.753, e 2.730 infetados, de acordo com os dados oficiais mais recentes.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é agora de 4.802.687 e o de recuperados da doença é de 4.343.800, mais 796 do que na véspera, embora os países mais afetados no continente não tenham atualizado os dados respetivos nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada, com 2.061.497 casos e 64.395 óbitos oficialmente associados à covid-19.