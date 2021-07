África defende mobilização de 100 mil milhões do Banco Mundial este ano

Mais de uma dezena de chefes de Estado e governantes, incluindo a ministra das Finanças de Angola, defenderam um reabastecimento de 100 mil milhões de dólares este ano para o Banco Mundial ajudar os países mais pobres.

"Treze chefes de Estado e de Governo africanos concluíram a reunião em Abidjan com um forte apelo à aceleração da recuperação económica no seguimento do choque da pandemia, aumento dos investimentos em capital humano e fortalecimento dos esforços para a criação de empregos", lê-se na declaração enviada à Lusa no final do encontro.

"Os participantes defenderam um reabastecimento robusto da Associação para o Desenvolvimento Internacional (IDA)", o braço financeiro do Banco Mundial para a ajuda aos países mais fragilizados e pobres, que deu o pontapé de saída do reabastecimento deste fundo até final do ano, com um valor indicativo de 100 mil milhões de dólares, cerca de 85 mil milhões de euros, até final deste ano.