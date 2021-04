África do Sul retoma imunização com a vacina da Johnson & Johnson

O Governo sul-africano anunciou esta segunda-feira que irá retomar a imunização com a vacina contra a covid-19 da farmacêutica Johnson & Johnson, suspensa desde 13 de abril, tendo em conta a probabilidade de desenvolvimento de coágulos no sangue ser "baixa".

"É muito melhor obter a vacina do que evitá-la por causa do medo de obter um coágulo de sangue. De facto, há muito mais casos de coágulos relacionados com o próprio coronavírus do que a hipótese de um num milhão de coágulos com a vacina Johnson & Johnson (J&J)", afirmou hoje o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, através de uma declaração.

A administração dos medicamentos de prevenção da covid-19 será retomada na próxima quarta-feira, mas será feita com informação prévia sobre os riscos potenciais para os vacinados e medidas de vigilância adicionais.