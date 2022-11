África é das regiões mais afetadas pela Sida e palco de disparidades no tratamento

África é uma das regiões mais afetadas pelo VIH/Sida, com disparidades nos tratamentos, tendo grávidas e lactantes uma cobertura de 60% na zona ocidental e central e de 89% na região oriental e austral, segundo a Unicef.

A geografia é apenas uma das três desigualdades identificadas no mais recente relatório global do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) sobre crianças, VIH e Sida divulgado esta segunda-feira a propósito do Dia Mundial da Sida, que se assinala na próxima quinta-feira.

"Na sua maioria, três desigualdades relacionadas com a geografia, o género e a pobreza exercem o maior impacto nas crianças e adolescentes afetados pelo VIH", refere-se no documento, acrescentando-se: "Onde uma criança nasce, o seu género, e o seu acesso a recursos são os principais preditores da sua vulnerabilidade ao VIH, da sua saúde e segurança em geral, do acesso que têm à educação e da probabilidade de permanecerem na pobreza".