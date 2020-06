Afro-americano que roubou taser a polícia morreu atingido com "dois tiros nas costas" em Atlanta

A autópsia a Rayshard Brooks confirmou que o afro-americano foi vítima de homicídio. O jovem de 27 anos morreu sexta-feira na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, depois de ter sido atingido com “dois tiros nas costas”, disparados por um polícia, que acabaram por lhe provocar danos nos órgãos e perda de sangue, como confirmou o médico-legista do condado de Fulton.











Por sua vez, o procurador distrital do condado de Fulton, Paul Howard, que está a investigar a ocorrência , afirmou que o relatório do médico-legista e o exame balístico vão ajudá-lo a “tomar uma decisão” sobre se deve ou não apresentar queixa contra Garrett Rolfe, o agente que atirou sobre o afro-americano. Howard disse ainda ao canal CNN que seria decidido até quarta-feira se os agentes iriam ser indiciados por algum crime.

Rayshard Brooks foi sujeito a um teste de álcool, tendo morrido depois de resistir à sua detenção e fugido dos agentes. Foi na tentativa de fuga que o jovem roubou um taser a um polícia e apontou-o a um dos agentes que o perseguia. Um deles acabou por disparar três vezes contra Brooks.