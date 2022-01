Agência brasileira aprova produção local de vacina da AstraZeneca contra a Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador do Brasil, anunciou esta sexta-feira que aprovou a produção local do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) usado no fabrico da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.

No Brasil, os consumíveis que compõem o medicamento já eram importados e colocados nos frascos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que agora passa a realizar todo o processo de fabrico localmente, incluindo o desenvolvimento do IFA.

Num comunicado, a Anvisa frisou que autorizou a produção 100% brasileira do medicamento após avaliar os estudos de comparabilidade.