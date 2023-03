Agência Brasileira de Inteligência de Bolsonaro vigiou milhares de pessoas de forma ilegal

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), a ‘secreta’ do Brasil, vigiou ilegalmente milhares de pessoas durante o Governo do ex-Presidente Jair Bolsonaro.A revelação, baseada em documentos da própria agência, mostra que a ABIN usou uma ferramenta israelita conhecida como FirstMile, que permite apurar simultaneamente a localização de até 10 mil pessoas pelo sinal do telemóvel.