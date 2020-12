Agência de cibersegurança dos EUA alerta para risco "grave" de ataque informático com origem russa

As autoridades dos EUA estão a manifestar crescente preocupação com o ataque informático, que suspeitam ser de origem russa, a sistemas de todo o mundo que pode implicar um risco "grave" para as redes governamentais e privadas.

A agência de cibersegurança e infraestrutura (CISA) disse que estas intromissões atingiram agências governamentais e "infraestruturas vitais" num ataque sofisticado difícil de detetar e de reverter.

A CISA não revelou quais as agências ou infraestruturas selecionadas ou que informações foram extraídas após o ataque, que já tinha admitido que poderá ter sido iniciado em março.