Agência de Saúde Pública inglesa alerta para perigo na mistura de vacinas da Covid-19 de diferentes fornecedores

O Organismo de Saúde Pública de Inglaterra afirmou este sábado que não recomenda a mistura de vacinas contra a Covid-19 de diferentes fornecedores.



O alerta surge no momento em que o Reino Unido se prepara para iniciar a distribuição da vacina Oxford/AstraZeneca durante a próxima semana.







"Pode haver ocasiões extremamente raras em que a mesma vacina não esteja disponível ou em que não se saiba qual foi a vacina que o paciente recebeu", afirmou.



O governo britânico emitiu um comunicado nas vésperas do ano Novo onde afirmava que, caso a pessoa regressasse para uma segunda dose da vacina e a mesma não estivesse disponível, poderia ser administrada uma nova dose de outra vacina.



O país arrancou com a vacinação em dezembro, após a aprovação da vacina da farmacêutica Pfizer e BioNTech.