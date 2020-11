Agência Europeia de Medicamentos poderá aprovar vacinas contra Covid-19 até ao final do ano

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que analisa os pedidos de autorização de três requerentes, declarou esta segunda-feira que poderá aprovar as primeiras vacinas contra a covid-19 até ao final do ano ou início de 2021.

"É difícil neste ponto prever com precisão os prazos para a autorização da vacina, pois ainda não temos todos os dados e os testes que atualmente estão em andamento", disse a EMA num e-mail enviado à agência de notícias AFP.

"Dependendo do andamento da avaliação, a EMA pode de facto conseguir concluir a avaliação dos candidatos mais avançados no final deste ano ou início do próximo", referiu a Agência.