EMA encontra possível ligação entre inflamação rara do coração e vacinas mRNA

Problemas cardíacos, miocardite e pericardite devem ser listados como possíveis efeitos colaterais das duas vacinas de mRNA, disse o comitê de segurança da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) esta sexta-feira.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) encontrou uma possível ligação entre a inflamação rara do coração e as vacinas da Covid da Pfizer e Moderna, aconselhando as pessoas com histórico de complicações sanguíneas a evitarem tomar as vacinas da Johnsson & Johnsson.