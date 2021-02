Agência Europeia do Medicamento recomenda uso da vacina Astrazeneca para maiores de 55 anos

A Agência Europeia do Medicamento (AEM) anunciou, esta quinta-feira, que a vacina da farmacêutica da Astrazeneca é recomendada para pessoas com mais de 55 anos.Num documento divulgado pela instituição a AEM refere "que é expectável que [a vacina] dê proteção, dado que foi observada imunidade nos participantes deste grupo etário [maiores de 55 anos], e baseado na experiência com outras vacinas; como há informação de confiança na segurança do fármaco nesta população, os especialista científicos da AEM consideraram que esta vacina pode ser usada em adultos mais velhos".Apesar dos ensaios clínicos terem sido feitos apenas a pessoas entre os 18 e os 55 anos, o relatório da agência certifica a aprovação da vacina da AstraZeneca, da AEM.