Agência Internacional da Energia prevê procura de petróleo em máximos antes do final da década

A Agência Internacional da Energia (AIE) prevê que a procura global de petróleo atinja um máximo "antes do final da década", de acordo com um relatório anual publicado esta quarta-feira, que pela primeira vez menciona um pico durante este período.

"A transição para uma economia de energia limpa está a acelerar, com um pico na procura global de petróleo à vista antes do final desta década, à medida que os veículos elétricos, a eficiência energética e outras tecnologias avançam", disse o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, num comunicado.

No Relatório sobre o Petróleo de 2023, uma visão quinquenal do mercado, a AIE estima que a procura mundial de petróleo continuará a crescer, mas que esse crescimento "deverá abrandar significativamente até 2028".

Isto é mais cedo do que o esperado: no anterior relatório "World Energy Outlook", publicado em 2022, a AIE, com sede em Paris, um braço da OCDE, viu "a procura global de petróleo a recuperar apesar dos preços elevados, atingindo um pico e estabilizando após 2035".

De acordo com estas novas previsões quinquenais a médio prazo, "a utilização do petróleo como combustível para os transportes deverá diminuir" após 2026.

Mas este declínio deverá ser abrandado pela procura "florescente" de produtos petroquímicos e pelo forte crescimento do consumo nas economias emergentes, que "mais do que compensarão" a contração da procura nas economias avançadas, sublinha a AIE.

Os "preços elevados da energia" e os "problemas de segurança do aprovisionamento evidenciados pela crise energética mundial", exacerbados pela guerra na Ucrânia, estão a acelerar "a transição para tecnologias energéticas mais limpas", sublinha a AIE.

"Com base nas atuais políticas governamentais e nas tendências do mercado, a procura mundial de petróleo aumentará 6% entre 2022 e 2028, atingindo 105,7 milhões de barris por dia -- apoiada por uma forte procura dos setores petroquímico e da aviação", escrevem os peritos da AIE.

"Apesar deste aumento acumulado, espera-se que o crescimento anual da procura diminua de 2,4 milhões de barris por dia este ano para apenas 0,4 milhões de barris por dia em 2028, apontando para um pico na procura", referem.