Agência Internacional de energia Atómica defenderá perante Conselho de Segurança zona de proteção em Zaporijia

O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) anunciou esta quarta-feira que comparecerá na quinta-feira no Conselho de Segurança da ONU para promover uma zona de proteção em torno da central nuclear ucraniana de Zaporijia.

Na abertura da Conferência Ministerial da AIEA em Washington, Rafael Grossi destacou que estará ausente por algumas horas desse encontro que se encerra na sexta-feira para pedir a implementação "rápida" de uma área de proteção da central.

Zaporijia é ocupada pela Rússia desde março e a AIEA reiterou que as suas repetidas interrupções demonstram o quão precária continua a situação de segurança nuclear daquela central - a maior da Europa - com o atual conflito militar na Ucrânia.



O diplomata argentino havia apontado na semana passada que continuava com as consultas para tentar chegar a um acordo com as partes para criar uma zona de proteção, tendo insistido ser "imperativo" alcançar esse pacto "o mais rápido possível".

A AIEA está a negociar com Moscovo e Kiev para que a central não seja alvo militar ou usada como base para lançar ataques, e para tal Grossi reuniu-se recentemente com os Presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin.

No seu discurso na abertura da Conferência Ministerial, Grossi enviou uma mensagem de solidariedade "aos necessitados em muitos continentes, e em particular à Ucrânia, que enfrenta a guerra".

"Precisamos evitar um grave acidente nuclear", apelou Grossi.

Este evento na capital norte-americana reúne, em formato híbrido, ministros e outros formuladores de políticas de todo o mundo para discutir o papel da energia atómica na segurança energética, mitigação das mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável, conforme um anúncio feito pela AIEA em meados deste mês.

Esta quarta-feira, a energia atómica contribui com cerca de 10% da produção mundial de eletricidade e as últimas projeções da AIEA sugerem que a capacidade mundial de geração nuclear poderá mais do que duplicar até 2050.

O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, destacou numa mensagem virtual que o mundo está a passar pela sua primeira "verdadeira crise energética global" e culpou a invasão russa da Ucrânia pela situação.

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, acrescentou a esse respeito que a guerra está a levar os países a ponderarem se querem que o seu abastecimento de energia dependa de outra nação ou se querem gerá-lo "em casa", e defendeu que é um bom momento para considerar o uso da energia nuclear "do ponto de vista climático e de segurança energética".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas — mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,7 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.374 civis mortos e 9.776 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.