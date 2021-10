Agência Internacional de Energia pede mais investimento em hidrogénio

A Agência Internacional de Energia (AIE) acredita que apesar do aumento do investimento em projetos de hidrogénio, são necessários maiores e mais rápidos esforços para generalizar a utilização desta energia mais limpa em todos os setores.

"Os governos precisam de agir mais rápida e decisivamente numa vasta gama de medidas políticas para permitir que o hidrogénio com baixo teor de carbono cumpra o seu potencial para ajudar o mundo a atingir as emissões zero", observou a AIE no seu relatório anual sobre hidrogénio.

A organização sediada em Paris salienta também ser importante que esta transição seja sempre feita "ao mesmo tempo que se garante a segurança energética".