Agência noticiosa alemã DPA vai eliminar 40 lugares de redator em Castelhano

Vão manter-se os escritórios em Madrid, Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México e Havana.

23:38

A agência noticiosa alemã DPA vai suprimir 40 postos de redator em língua castelhana, confirmou esta quarta-feira fonte da empresa à AFP.



Quarta agência noticiosa internacional, a Deutsche Presse-Agentur (DPA), fundada em 1949, suprime assim 40 dos seus 50 postos hispanófonos, para se concentrar, nomeadamente na América Latina, na imagem, especificou, confirmando uma informação divulgada pelo sítio Turi2.



Segundo a DPA, esta redução de efetivos responde ao "desejo crescente dos seus clientes e potenciais parceiros de alargar a sua gama de imagens e fotos".



A agência noticiosa, cuja sede é em Hamburgo e emprega mais de mil pessoas, vai contudo continuar a fornecer despachos em Castelhano, a partir dos outros fios noticiosos, em Alemão, Inglês e Árabe, avançou a DPA, em comunicado.



A agência vai manter os seus escritórios em Madrid, Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México e Havana. A representação no Rio de Janeiro também se vai manter.



"Lamentamos vivamente (a supressão dos postos de trabalho) e estamos em negociações com os trabalhadores envolvidos para encontrar uma solução socialmente aceitável", garantiu o chefe de redação da DPA, Sven Gosmann, no comunicado.



Em 16 de novembro foi a primeira agência mundial, a Reuters, a anunciar uma reorganização dos seus escritórios europeus, que vai implicar a eliminação de postos de trabalho, designadamente em Itália, Alemanha e França, segundo várias fontes questionadas pela AFP.



O porta-voz da DPA, Jens Petersen, disse à EFE que a decisão de reestruturar o serviço em castelhano decorre tanto dos pedidos dos clientes na América Latina, como à situação económica no mercado latino-americano.



Sublinhou que os inquéritos realizados neste mercado revelaram que os clientes desejam mais conteúdos audiovisuais, razão pela qual a DPA decidiu "adaptar" a sua oferta.



"Por isso, decidimos dar este passo, se bem que também se tenha de dizer que a situação no mercado latino-americano é muito difícil para uma agência de notícias alemã", indicou.



Especificou que a DPA estava a perder dinheiro neste mercado, o que a obrigou a dar prioridade a outros aspetos da sua oferta.



Ao mesmo tempo, lamentou que esta medida tenha obrigado a agência a prescindir de cerca de 40 dos seus empregados, concretamente do escritório de Buenos Aires, com efeito imediato, e do de Madrid, mais para o final do ano.



O serviço da DPA em Castelhano contava, desde há mais de meio século, com clientes em mais de vinte países na América Latina, Europa e EUA e era "uma referência informativa na Espanha e América Latina, desde há mais de meio século", como se lê na sua página na internet.