Agente agride idoso e dispara contra homem desarmado durante protesto contra violência policial no Brasil

Um agente da Polícia Militar respondeu com muita violência a protestos de populares contra a brutalidade da polícia, agrediu um idoso e depois atirou duas vezes contra um homem desarmado na cidade brasileira de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo.



O homem baleado, funcionário da Câmara Municipal de São Vicente, foi internado no Hospital Vicentino, naquela cidade, teve de passar por cirurgias devido a ferimentos de bala numa perna e no tórax e no final da noite desta sexta-feira continuava sob cuidados médicos.

As agressões policiais aconteceram esta sexta-feira na Rua Montese, no bairro Parque Pitaru, durante mais uma das muitas operações que a Polícia Militar realiza na região há uma semana, após a morte de um agente durante patrulhamento numa favela.



Nesse período, outros dois agentes já morreram em confronto com criminosos e pelo menos 14 suspeitos também foram mortos, segundo a população local vários deles desarmados ou já dominados.

No caso desta sexta-feira, a polícia foi recebida com gritos de protesto por moradores ao chegar ao bairro Pitaru e um dos agentes, ainda mais exaltado e truculento do que os colegas, começou a discutir asperamente com os manifestantes. A certa altura, o polícia empurrou um idoso, que estava apoiado numa bengala e caiu.

A agressão a uma pessoa indefesa que reclamava, mas de forma pacífica, exatamente contra a violência policial, indignou ainda mais os moradores e o funcionário camarário começou a discutir com o agente que tinha empurrado o idoso. A certa altura, o agente, mesmo sem ter havido qualquer gesto ameaçador por parte do funcionário camarário, que estava claramente desarmado, atirou na perna esquerda dele.

Mesmo sangrando e coxeando, o funcionário da edilidade, que tem um cargo de coordenação no bairro, continuou a discutir com o agente, que a certa altura, com um puxão, lhe arrancou a T-shirt.



A partir daí, tanto o polícia como o funcionário público trocaram empurrões e socos, até que o agente da lei voltou a disparar contra o homem desarmado, desta feita no peito.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram toda a sequência da confusão e da brutalidade do polícia, e, por fim, o funcionário da câmara sem camisa prostado no chão no meio de uma poça de sangue. Para a Polícia Militar, no entanto, e é isso que consta no relatório sobre a confusão, o agente foi obrigado a usar a arma em resposta a "uma afronta à autoridade policial".

A ação da polícia após a morte do agente na semana passada tem sido alvo de críticas não somente de moradores, mas da imprensa e de organizações de defesa dos Direitos Humanos, pois há suspeita de execuções sumárias quer de pessoas realmente ligadas ao mundo do crime mas, também, de inocentes.



A segurança pública do estado de São Paulo é chefiada por Guilherme Derrite, um antigo capitão de um grupo de elite da Polícia Militar que enfrentou problemas na corporação exatamente pela violência empregue nas suas ações, e que enviou para São Vicente e outras cidades da chamada Baixada Santista, como Santos, Praia Grande e Guarujá, um reforço de centenas de agentes da capital e de cidades do interior para darem uma resposta à morte do agente numa espécie de vingança oficial.