Agente da polícia baleia mulher após discussão por dívida de um euro no centro de Moçambique

Um subinspetor da polícia moçambicana baleou uma pessoa na cidade da Beira após um desentendimento em torno de uma dívida de 70 meticais (quase um euro), disse esta terça-feira o porta-voz da corporação na província de Sofala.

O caso deu-se no sábado, no bairro da Munhava, na periferia da cidade da Beira, e a vítima foi baleada na perna, após uma discussão em que exigia o pagamento de uma dívida de 70 meticais a um familiar do subinspetor da polícia moçambicana que a feriu.

"É preciso sublinhar que neste referido dia o agente não estava delegado para qualquer trabalho", disse o porta-voz da polícia moçambicana na província de Sofala, Daniel Macuacua, momentos após visitar a vítima, que está internada no Hospital Central da Beira.