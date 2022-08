Agente da polícia preso no Brasil após morte de campeão mundial de jiu-jitsu

As autoridades brasileiras prenderam no domingo um agente da polícia acusado de ter matado a tiro Leandro Lo, oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu, após uma discussão numa festa em São Paulo.

O tenente Henrique Otávio Oliveira Velozo, 30 anos, da Polícia Militar de São Paulo, compareceu no domingo, perante os seus superiores, e foi imediatamente detido como suspeito do crime ocorrido na madrugada de domingo.

A detenção cumpre uma ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo, que impõe a detenção preventiva durante 30 dias, enquanto Veloso é investigado, como principal suspeito do homicídio do campeão mundial.