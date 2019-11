Polícia que prendeu filho de 'El Chapo' morto com 155 tiros

O agente da polícia que prendeu o filho de 'El Chapo' foi morto com 155 tiros num parque de estacionamento de um centro comercial na cidade de Culiacan, no México.



A informação está a ser avançada pelo jornal britânico The Sun, que

partilhou um vídeo do momento captado por câmaras de videovigilância - e que pode ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis -, os autores do crime dispararam mais de 150 tiros contra o carro onde se encontrava Eduardo, de 32 anos.

No vídeo é possível ver um carro vermelho a seguir um carro branco até ao parque de estacionamento. No momento em que os carros param, dois homens armados saem de dentro de um dos veículos e disparam indiscriminadamente contra o polícia.

A sua identidade foi confirmada pelas autoridades locais, que manifestaram com pesar a morte do agente.





La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lamenta el fallecimiento del elemento activo de la Policía Estatal, Eduardo, quien perdió la vida este miércoles en la capital sinaloense. Esta dependencia se solidariza con la familia y amigos del elemento caído. #SSPSinaloa pic.twitter.com/PC0QKVvTIs — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 6, 2019

Recorde-se que Ovidio Guzman, de 28 anos, acusado de tráfico de droga nos Estados Unidos, foi detido no interior de uma casa em Culiacán, a mais de 600 quilómetros da capital Cidade do México. A operação da Guarda Nacional originou uma forte resposta dos cartéis locais, com tiroteios entre autoridades e narcotraficantes.

Horas depois da sua detenção, o filho de El Chapo foi libertado pelas forças de segurança, com o ministro da Defesa mexicano, Alfonso Durazo, a explicar que a decisão servia "para evitar mais violência na área e preservar as vidas" e "recuperar a calma na cidade".