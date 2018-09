Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agente russo envolvido no caso Skripal é coronel condecorado

Homem identificado pelas autoridades britânicas como Ruslan Boshirov é, na realidade, Anatoliy Vladimirovich Chepiga.

Um dos dois alegados agentes russos envolvidos no envenenamento do ex-espião Sergei Skripal é um coronel dos serviços de informações militares condecorado por Putin.



De acordo com uma investigação do jornal britânico ‘Telegraph’ e do site Bellingcat, o homem identificado pelas autoridades britânicas como Ruslan Boshirov é, na realidade, Anatoliy Vladimirovich Chepiga, veterano do GRU condecorado em segredo, em 2014, como ‘Herói da Federação Russa’ por serviços prestados na Chechénia e na Ucrânia.