Agentes da polícia de folga suspeitos de terem participado no ataque ao Capitólio

Washington e do Texas já anunciaram investigações a agentes, com base em publicações nas redes sociais ou outras provas, embora mais polícias sejam identificados à medida que novas imagens do ataque vão aparecendo.

Capitol police open doors for the protestors. They stand aside and invite them inside. pic.twitter.com/OnSd3KGzz5 — Christina Bobb (@christina_bobb) January 8, 2021

Agentes da polícia de vários departamentos dos Estados Unidos da América enfrentam demissões ou suspensões por alegadamente terem participado no ataque ao Capitólio, que fez cinco mortos, avança este domingo o The Washington Post.Os departamentos da Califórnia, deNa rede social Twitter foi partilhado um vídeo onde se vê a polícia à porta do Capitólio a permitir a livre entrada aos manifestantes, o que gera questões sobre um evental plano de ataque entre as forças de segurança.