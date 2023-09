Elizabeth Fuster, Labarrius Williams e Josue Gonzalez

Dois agentes do Aeroporto Internacional de Miami foram apanhados pelas câmaras de vigilância a furtar pertences das malas de passageiros. As detenções ocorreram em julho, quando foi descoberto o esquema montado por três funcionários da Administração de Segurança e Transporte, identificados comoSegundo a agência Reuters, os agentes foram captados pelas câmaras de segurança em junho, tendo alegadamente roubado um total de cerca de 600 dólares em dinheiro aos passageiros quando estes passavam pela segurança no Terminal E do aeroporto de Miami.Um vídeo partilhado mostra o momento em que Labarrius Williams e Josue Gonzalez consumam os crimes. Enquanto um abre as bagagens e tenta distrair os passageiros, o outro coloca no bolso os artigos.